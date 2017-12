Sestri Levante, "botti" vietati a Capodanno

Anche quest'anno niente "botti" o fuochi pericolosi a Capodanno nel comune di Sestri Levante per effetto di una ordinanza del sindaco Valentina Ghio.

È stata infatti pubblicata l'ordinanza che da sabato 30 dicembre alle 00.01 fino alla mezzanotte di domenica 7 gennaio prevede il divieto di far scoppiare petardi, mortaretti e ogni tipo di fuoco artificiale nei luoghi pubblici o di uso pubblico, ma anche privati da cui possano però essere raggiunte aree ad uso pubblico. Sono anche previsti controlli specifici per contrastare la vendita e l'uso di materiali non conformi a quanto disposto dall'ordinanza.