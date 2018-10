Biker ferito sullo sterrato. Interviene l'elicottero

Brutta caduta per un ciclista impegnato in una discesa a Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 14 ottobre nella cosiddetta Selva di San Benedetto lungo un sentiero per downhill.

Il 56enne è stato soccorso dai militi del 118 e trasportato in codice giallo al San Martino da Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Le conseguenze del volo per il biker sono due fratture: una al ginocchio e l'altra al femore.