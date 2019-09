L'amico lo chiude in casa, lui prova uscire dal balcone e precipita

Si è ritrovato chiuso a chiave in casa di un amico, e per cercare di uscire ha pensato bene di calarsi dal balcone, finendo per cadere e ferirsi.

È successo giovedì mattina a Sestri Levante, in un’abitazione che affaccia sull’Aurelia. Protagonista un giovane di origini bengalesi, ospite di un connazionale che, quando è uscito per andare a lavorare, ha chiuso la porta a chiave lasciando l’amico all’interno, di fatto bloccato.

Il giovane non si è perso d’animo, e pensando di riuscire a uscire dal balcone - l’abitazione è al secondo piano - non ha contattato l’amico, ma ha provato a calarsi. Ha però perso la presa, ed è precipitato: soccorso dall’ambulanza e dell’automedica inviate dal 118 di Lavagna, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando su cosa sia esattamente accaduto.