Alla silent disco con il bus ma fioccano le multe

Molti giovani sono andati alla Silent disco di venerdì 3 agosto in autobus ma oltre il sei percento ha viaggiato senza biglietto. Dalle 18.30 a mezzanotte e trenta un maxi controllo ha impegnato la polizia amministrativa di Atp a Sestri Levante.

Su 400 persone controllate gli agenti hanno elevato 25 verbali. L'azienda comunica che le sanzioni possono essere pagate entro cinque giorni per un valore di sessanta euro, entro i sessante giorni 105 euro e oltre per 280 euro a cui aggiungere spese ed interessi. Atp ha intensificato le azioni di verifica a bordo dei propri autobus ed alle fermate, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. «Noi continuiamo a fare verifiche anche alla sera e alla notte. La lotta all’evasione fa parte di una strategia che punta a migliorare il servizio facendo pagare tutti», fa notare Andrea Geniniani, direttore amministrativo di Atp Esercizio.