In sei picchiarono un 50enne, denunciati dai carabinieri

I carabinieri di Sestri Levante si sono messi sulle tracce dei responsabili di una brutta aggressione avvenuta quest'estate ai danni di un uomo di Sestri Levante. La seegnalazione era arrivata al sindaco e comunicata alle forze dell'ordine.

I mililtari hanno così denunciato, per lesioni personali aggravate e omissione di soccorso, sei persone. Lo scorso 27 agosto, alle 12.30, in via Mazzini, a seguito di una lite per futili motivi, il gruppetto accerchiava e malmenava il 49enne, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in venti giorni dai dottori del pronto soccorso di Lavagna.

.