Aggrediscono una donna in un locale, due denunciati a Sestri Levante

Domenica 14 ottobre 2018 a Sestri Levante, i militari della locale stazione, a conclusione di indagine scaturita da una querela sporta da una donna lo scorso 27 settembre, hanno denunciato per lesioni personali una 56enne francese e un 63enne, entrambi residenti a Mezzanego.

I due lo scorso 22 settembre all'interno di un locale in via Fascie, durante un litigio per futili motivi, hanno procurato alla donna lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.