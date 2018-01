Sestri Ponente: calderina difettosa, tre intossicati

Nel pomeriggio del primo dell'anno i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sparta a Sestri Ponente per la fuoriuscita di monossido di carbonio da una calderina. All'interno dell'abitazione erano presenti tre persone, due anziani coniugi e il figlio.

Quest'ultimo, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, ha deciso di recarsi presso la loro abitazione. La scelta si è rivelata provvidenziale in quanto la donna, di circa 90 anni, era in gravi condizioni, tanto che poco dopo è stata trasferita in ospedale in codice rosso.

Al pronto soccorso sono finiti anche padre e figlio, ma con problemi di salute meno gravi.