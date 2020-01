Lite in strada a Sestri, volano insulti contro i carabinieri

Un italiano di 61 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Sestri Ponente per oltraggio a pubblico ufficiale.

Durante una lite per futili motivi in via Travi sono intervenute le forze dell'ordine per sedare gli animi, ma alla vista degli uomini in divisa il 61enne ha scatenato la propria rabbia anche contro di loro con insulti e frasi offensive

L'uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato quindi identificato e denunciato.