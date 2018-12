Camion in fiamme in via Pillea, paura a Sestri Ponente

Attimi di paura nella mattinata di Santo Stefano per un incendio divampato su un camion fermo in un’area di sosta in via Pillea, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Le fiamme, molto intense, hanno distrutto il mezzo e si sono allargate anche a un vicino cumulo di rifiuti, spandendo nell’aria una densa colonna di fumo e un forte odore che ha messo in allarme i residenti.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento, concluse in una quarantina di minuti.

Da chiarire adesso le cause del rogo, per cui sono in corso indagini. Sul posto anche la polizia e le ambulanze inviate in via precauzionale dal 118. Non risultano feriti né intossicati.