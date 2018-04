Spuntano i piedi da sotto una persiana, ladro arrestato a Sestri

Le volanti della questura e del commissariato Cornigliano sono intervenute ieri mattina intorno alle 6.30 in via Ursone a Sestri Ponente dove era stato notato un individuo, che, dopo aver armeggiato sulla saracinesca di un negozio di serramenti ed essere riuscito a sollevarla, aveva iniziato a colpire la porta a vetri con un oggetto per infrangerla. Giunti sul posto in pochi minuti, gli agenti hanno verificato i danni alla porta d'ingresso, davanti alla quale hanno rinvenuto a terra uno zaino, contenete numerosi attrezzi atti allo scasso, posto sotto sequestro.

Dopo aver delimitato la zona per bloccare le possibili vie di fuga, i poliziotti sono entrati nel negozio, il cui interno era stato messo a soqquadro, per cercare del ladro. La ricerca si è protratta per diversi minuti, vista la presenza di numerose esposizioni di porte, finestre e tapparelle che costituivano possibili nascondigli, fino a quando un operatore ha individuato i piedi del ladro spuntare da sotto una persiana.

L'uomo, un cittadino marocchino di 34 anni pluripregiudicato per svariati reati e colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Bergamo, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.