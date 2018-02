Sestri: arrestato dopo aver rubato su 12 auto

Intorno alle 22.30 di sabato 10 febbraio 2018, una cittadina ha notato un uomo infrangere i vetri delle auto in sosta in via Merano a Sestri Ponente e ha chiamato il 112. I poliziotti delle volanti intervenuti hanno immediatamente rintracciato e fermato il ladro grazie alla descrizione fornita e gli hanno trovato addosso numerosi oggetti, che potevano far parte della refurtiva asportata oltre che guanti e cacciavite utilizzati per aprire le vetture.

Il controllo delle auto parcheggiate in via Merano ha permesso di accertare che i veicoli scassinati dall'uomo erano stati ben 12. Ai proprietari, tutti rintracciati, è stata restituita la refurtiva rinvenuta. In manette è finito un cinquantenne italiano, accusato di furto aggravato continuato.

Il 50enne, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, è stato processato questa mattina con rito direttissimo.