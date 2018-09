Fuga di gas a Sestri Ponente, chiuso viale Canepa

Ancora disagi al traffico nel ponente, già messo a dura prova dall’emergenza post Morandi: intorno alle 16 viale Canepa, a Sestri Ponente, è stata chiusa a causa di una fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella ricerca della perdita, e i tecnici Iren, che si è occupato del ripristino. Intorno alle 17 la strada è stata riaperta a senso unico alternato, e la circolazione è ripresa in vista della riapertura totale.

Soltanto martedì sera, sempre a Sestri Ponente è divampato un incendio in via Siffredi, nell’edificio ex Marconi. Anche in questo caso le ripercussioni sul traffico sono state molto pesanti.