Controlli a tappeto della polizia: un arresto

Controlli a tappeto della Polizia di Stato di Genova nella giornata di giovedì 1 febbraio 2018, soprattutto nel centro storico e nel ponente cittadino. Complessivamente sono state identificate 60 persone, una delle quali è stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Genova.

Controlli nel centro storico e a Cornigliano

Nel pomeriggio, i servizi sono stati coordinati dai Commissariati di Pré e Cornigliano, che si sono avvalsi della collaborazione di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, di personale delle forze territoriali di Pré e della sezione Annona della Polizia Municipale di Cornigliano.

Oltre all’identificazione delle persone sospette, si è proceduto al controllo di esercizi commerciali e di veicoli, 124 utilizzando il sistema Mercurio. Un 26enne originario del Marocco, risultato irregolare in Italia, è stato segnalato per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Controlli e un arresto a Sestri Ponente

In serata, è stata la volta del Commissariato Sestri Ponente effettuare il servizio nella zona di competenza, sempre coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine. Durante il controllo in un bar è stato identificato un cittadino marocchino di 45 anni, a cui carico è emerso un provvedimento di carcerazione del Tribunale di Genova per espiare la pena di 11 mesi e 23 giorni di reclusione. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Marassi.