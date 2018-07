Sestri Ponente, chiusura notturna di viale Canepa per la nuova fase dei lavori

L’estate non ferma i lavori di riqualificazione di viale Canepa, a Sestri Ponente: nonostante un ritardo di circa una settimana sul cronoprogramma, legato principalmente al ritrovamento di nidi di tortora su alcuni degli alberi da abbattere, gli operai di Iren procedono con gli scavi per la sostituzione e la risistemazione delle tubature per gli scarichi fognari e dell’acqua, e nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 luglio sarà necessario chiudere la strada per consentire lo spostamento del cantiere.

Viale Canepa (su cui a oggi si procede su una sola corsia) verrà dunque chiuso dalle 21 di lunedì sera alle 5 di martedì mattina, ore in cui gli operai installeranno nuova segnaletica e sposteranno il cantiere da lato di ponente a quello di levante. Il tratto interessato, inizialmente, sarà quello che va da via Cavalli a via Casati, e per l’occasione anche i mezzi Amt (linea 172) verrannio deviati, anche se resterà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di eventuali veicoli provenienti dall’alto e diretti verso le traverse di viale Canepa.

«I lavori proseguono da parte di Iren, che è attualmente titolare del cantiere - conferma Massimo Romeo, assessore alle Manutenzioni del Municipio Medio Ponente - Ritornerà ad Aster intorno tra il 15 e il 20 settembre, finiti i lavori per le utenze, per iniziare quelli sui marciapiedi, le panchine e l’asfalto. Per piantare i nuovi alberi sarà invece necessario attendere il parere degli agronomi. I lavori delle scorse settimane hanno dimostrato quello che sospettavamo: gran parte delle tubature che corrono sotto viale Canepa sono ormai gravemente danneggiate dalle radici, e la sostituzione era indispensabile. Abbiamo accumulato qualche giorno di ritardo dovuto principalmente ai nidi trovati sugli alberi, ne resta ancora uno da abbattere proprio per la presenza di un nido, ma tra una settimana circa dovremmo poter procedere. Come Municipio continuiamo a monitorare attentamente i lavori, e contiamo di riuscire a recuperare qualche giorno e limitare così al massimo i disagi per i cittadini».

Chiusura ponte Giotto, proroga di 6 mesi per l'abbattimento

Quello di viale Canepa non è l’unico cantiere attualmente aperto a Sestri Ponente: i residenti aspettano anche l’abbattimento del ponte Giotto, disposto per ragioni di sicurezza alla luce del rischio alluvionale. Lo scorso maggio, però, le ditte che si occupano delle utenze hanno chiesto una proroga di 6 mesi per portare avanti i lavori, che avrebbero dovuto concludersi a giugno.

La proroga è stata accordata, ma il timore è che non sia sufficiente - conferma Romeo - Ho chiesto come assessore e come Municipio chiarimenti in proposito all’assessorato ai Lavori Pubblici, e il prossimo 25 luglio parteciperemo a un incontro con l’assessore Fanghella e i rappresentanti delle ditte per capire a che punto siamo con i lavori, e se i 6 mesi accordati sono sufficienti a terminarli. Anche in questo caso l’obiettivo è limitare al massimo eventuali problemi per i residenti».