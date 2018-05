Sestri Ponente, autista Amt aggredito al capolinea

Ancora un'aggressione ai danni di un autista dell'Amt, questa volta è successo a Sestri Ponente, ieri sera lunedì 21 maggio, al capolinea del 128. Il conducente del bus, arrivato in piazza di Vittorio, ha chiesto al proprietario di una Peugeot cabrio grigia, che si trovava ferma in divieto, di spostarsi per consentirgli di effettuare la manovra. L'autista sulle prime si è rifiutato di spostarsi, poi richiamato ha abbozzato un accenno di manovra e infine, nuovamente sollecitato, ha spostato l'auto e consentito all'autobus di raggiungere il capolinea.

Subito dopo però l'automobilista si è precipitato verso l'autista Amt e, senza nemmeno dargli il modo di chiarire la situazione, lo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, dall'esterno del bus, colpendolo con un violento schiaffone e rompendogli gli occhiali.

Il violento si è poi allontanato velocemente in auto ed è ora ricercato dalla polizia per aggressione, il malcapitato autista è invece finito al pronto soccorso. «Confidiamo che le forze dell'ordine intervenute, attraverso le registrazioni delle aree circostanti e sentiti i testimoni, tutti a favore del collega, riescano ad individuare il facinoroso - è il commento di Marco Marsano del sindacato Orsa Tpl Genova - in modo che possa essere denunciato e che paghi per le sue sconsiderate azioni. Confidiamo altresì che a livello politico, vista la sensibilità dimostrata in materia di sicurezza, si sollecitino gli interventi da noi più volte suggeriti onde evitare che fatti del genere abbiano a ripetersi».