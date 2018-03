Ruba smartphone sul bus e scappa, arrestato grazie a un passante

Un 25enne di origini algerine è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per il furto di un telefono cellulare. L'uomo, che si trovava a bordo di un autobus a Sestri Ponente in via Siffredi, dopo aver aver sfilato il telefono (del valore di un circa cento euro) ad una 47 enne di origini romene l'ha spintonata e strattonata scendendo dal bus alla prima fermata di via Sestri.

L'arresto

A questo punto il ladro si è rifugiato in un bar della zona, ma è stato notato da un ecuadoriano che ha indicato ai Carabinieri giunti sul posto il luogo in cui aveva cercato di nascondersi. I militari lo hanno raggiunto, bloccato e perquisito recuperando il telefono appena rubato che è stato restituito al legittimo proprietario. L'uomo, senza fissa dimora e con precedenti di polizia è stato arrestato per rapina impropria e denunciato perché presente in maniera irregolare in Italia.