Cep, maxi controlli dei carabinieri: 3 arresti e 13 denunce

Sabato sera di controlli e arresti al Cep, nell'ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova per contrastare in particolare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Ad agire, i carabinieri della Compagnia di Arenzano, in collaborazione con i militari delle stazioni di Pra' e Voltri, del Nucleo Radiomobile di Genova, del Nucleo Investigativo e Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova d'Albenga. L'esito dell'operazione è di 3 arresti e 13 denunce nella zona compresa tra via Martiri del Turchino, via Novella, via Vittorini e via Cesare Pavese. I reati commessi vanno dalla detenzione di sostanze stupefacenti all'occupazione abusiva di edifici.

In via Martiri del Turchinno, i militari hanno arrestato tre uomini di nazionalità marocchina poiché trovati in possesso di 3 kg di hashish suddivisi in pacchi; sono stati sequestrati anche 4mila euro in contanti, guadagnati spacciando.

La perquisizione di altri appartamenti ha permesso di ritrovare altri 500 grammi di hashish suddivisi in dosi, altro materiale per il confezionamento della droga e denaro.

Durante le fasi dell’arresto, uno dei tre - mentre si trovava a bordo della propria autovettura, sorpreso a spacciare - ha speronato l'auto dei carabinieri per garantirsi la fuga.

In totale, sono stati impiegati 40 militari, 13 mezzi, effettuati 10 controlli, identificate 80 persone, controllati 20 esercizi pubblici e posto sotto sequestro un veicolo, controllati e perquisiti 55 appartamenti.

I risultati conseguiti possono così riassumersi: