Pomeriggio difficile in A7: incidente tra Bolzaneto e Ovest, lunghe code a Serravalle

Incidente sull’autostrada A7 nel pomeriggio di domenica, nel tratto compreso tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest in direzione Genova

A restare ferito è stato un giovane di circa 20 anni, soccorso e accompagnato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi: le sue condizioni non sono gravi.

Sul tratto, all’altezza del km 132, si è formata una lunga coda. Altre code si sono formate sempre sull’A7 in direzione Genova in uscita al casello di Serravalle Scrivia provenendo da Milano: in questo caso il traffico è in gran parte causato da persone che hanno approfittato della giornata festiva per visitare l’outlet in tempo di saldi.