Si ustiona con la stufa, donna grave in ospedale

Una donna di 42 anni è stata ricoverata all'ospedale Villa Scassi dopo essersi ustionata con la stufa nella sua casa di Serra Riccò, nell'entroterra ligure.

La donna ha chiesto aiuto poco dopo le 7 di giovedì mattina, quando al risveglio ha provato ad accendere la stufa.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, che le hanno prestato le prime cure e poi l'hanno accompagnata, vigile e cosciente, all'ospedale Villa Scassi, dove è stata ricoverata nel reparto Ustionati. Le ustioni non sono estese, ma profonde, e verrà tenuta in osservazione in via precauzionale per accertarsi che non si aggravino.