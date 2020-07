Sversamento sospetto in una ditta, indagano i carabinieri

Sversamento di gasolio la scorsa notte in una ditta di trasporti in via Fratelli Canepa a Serra Riccò.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico), allertati dai carabinieri, che hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l'area.

Avviate indagini per chiarire la vicenda: il sospetto è che non si sia trattato di un semplice incidente. Il vicino torrente Secca non dovrebbe essere stato interessato dall'inquinamento.