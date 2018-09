Colpito di striscio dal proiettile di un cacciatore, è grave

Un uomo di 74 anni è stato trasportato questa mattina in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dopo essere stato colpito dalle schegge di un proiettile, sparato da un cacciatore. È successo a Serra Riccò intorno alle 8.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica. Il ferito ha riferito che stava raccogliendo funghi quando è avvenuto l'incidente. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma per capire meglio le sue condizioni sono importati le prossime ore.