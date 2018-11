Trovato morto il fungaiolo disperso a Serra Riccò

È stato trovato morto, l’uomo di 87 anni che era disperso da giovedì scorso nei boschi di Serra Riccò, dove era andato in cerca di funghi.

Il corpo dell’uomo è stato individuato dai vigili del fuoco, insieme al soccorso alpino con le unità cinofile, ai carabinieri e alla protezione civile.

Il fungaiolo era uscito giovedì pomeriggio, in zona San Cipriano sulle alture di Genova, per andar per funghi vicino a casa ma alla sera non aveva fatto ritorno.

Il pensionato è stato trovato vicino al luogo della scomparsa; è probabile che dopo aver accusato un malore, l'anziano abbia tentato di avvicinarsi a casa in cerca di aiuto. Accanto a sè sono stati trovati anche l'inseparabile bastone e il cestino.

