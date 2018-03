«Pagaci o sveliamo che sei stato con una minorenne», due arresti

Una 27enne e un 28enne sono stati arrestati dai carabinieri di Serra Riccò per estorsione in concorso. I due sono finiti in carcere dopo aver minacciato un anziano affinché consegnasse loro denaro, minacciandolo di svelare una sua relazione con una minore