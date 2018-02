In giro per Serra Riccò con attrezzi da scasso, denunciati

La scorsa notte nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale a Serra Riccò, la pattuglia della locale stazione carabinieri ha fermato alla guida di un veicolo un sardo di 26 anni e un romeno di 33 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

I due, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di un paranchino in acciaio, una corda, una torcia elettrica e dei guanti in gomma. Pertanto, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Lo straniero è stato anche denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di due carte di credito carburante intestate a due diverse società, sequestrate insieme agli attrezzi.