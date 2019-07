«Attenzione agli zingari che portano via bambini», polemica sul post della consigliera

«Attenzione parco e vicinanze Fiumara, zingari cercano di portare via i bambini»: a lanciare “l’allarme” è Serena Russo, consigliera leghista del Municipio Centro Ovest, che mercoledì sera ha affidato a Facebook un post che ha inevitabilmente suscitato un vespaio di polemiche.

La Russo, presidente delle Consulta delle Elette e consigliere delegato alle Politiche della casa, ai Servizi Sociali e alle cura degli animali nel parlamentino, ha condiviso il post poco dopo le 21, spiegando di avere appreso la notizia da «una mamma» e specificando che «sono state avvisate le autorità. Prestare massima attenzione». E nel giro di pochi minuti hanno iniziato a piovere commenti tra l’allarmato e l’indignato e inviti a «bruciarli» e «ucciderli», alcuni talmente veementi da spingere la stessa Russo a invitare a «usare toni bassi, volevo solo informare a seguito di quanto appreso».

Non sono mancate poi persone che hanno invitato la consigliera a «produrre prove, visto che lei ricopre un ruolo istituzionale», e che hanno criticato le modalità di diffusione della notizia: «Informarsi prima dalla Polizia e poi spargere notizie allarmanti? Visto che è una bufala. Lei ha doveri istituzionali».

Quasi un centinaio di commenti, che alla fine hanno spinto la Russo a intervenire nuovamente: «Onde evitare che il mio post relativo quanto appreso su Facebook circa gli zingari in Fiumara, venga considerato un post di procurato allarme o di inneggio al razzismo, sono a precisare che non voleva essere tale ma solo di informativa e di aiuto per alcune mamme della zona».