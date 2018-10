Scatta sensore di ponte Morandi, stop ai rientri nelle case

Poco dopo le 9.30 di giovedì 25 ottobre l’allarme dei sensori del Ponte Morandi si è attivato. Si è trattato del disposito applicato sul troncone est su via Porro. In breve tempo l'allerta è stata diramata a tutte le forze dell'ordine in attesa delle disposizioni dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, alle 9.57 è stato comunicato il cessato allarme. Nella mezzora intercorsa è stato sospeso il recupero degli oggetti personali nelle case degli sfollati, che è poi ripreso regolarmente.

Secondo le forze dell'ordine, i movimenti registrati potrebbero essere stati causati dall’escursione termica tra le temperature più basse della notte e quelle più alte della mattinata.