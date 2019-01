Cadavere murato in una villa nel milanese, potrebbe essere scomparso da Genova

Lo scheletro trovato murato in una villa di lusso a Senago nel milanese potrebbe appartenere a un uomo sparito da Genova nel 2013. Il decesso risalirebbe almeno cinque anni fa. È quanto emerge dai primi risultati delle indagini dei carabinieri sul cadavere scoperto martedì mattina dietro un'intercapedine di una dependance all'interno della "Villa degli occhi".

Il corpo, ormai ridotto a uno scheletro, era stato trovato durante alcuni lavori di ristrutturazione nella splendida struttura del Settecento, che sette anni fa - gli ultimi interventi furono allora - era stata trasformata, almeno in parte, in un residence con case di pregio.

I militari, grazie a un medico legale, avevano subito accertato che quelle ossa erano di un uomo tra i trentacinque e i quarantacinque anni. Il suo decesso - stando ai primi risultati arrivati - risalirebbe almeno a cinque anni fa.

Per l'identificazione del corpo, stando a quanto appreso, gli inquirenti stanno approfondendo una serie di nominativi di cui, in quel periodo, è stata denunciata la scomparsa. In particolare si sta vagliando, tra le varie ipotesi, quella che porta a un cittadino albanese di cui si erano perse le tracce a Genova in un arco temporale compatibile.

Di pari passo il lavoro degli investigatori prosegue per capire come sia morto l'uomo; fra le ipotesi al vaglio anche quella dell'omicidio.