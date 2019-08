Semafori smart: dopo corso Europa "foto-multe" col rosso anche in corso Torino

A maggio era entrato in funzione il primo in corso Europa, indicata più volte come una delle strade più pericolose della città, e a distanza di due mesi il “semaforo intelligente” in grado di leggere le targhe di chi passa col rosso, approda anche in un’altra strada genovese a rischio incidenti: corso Torino.

L’impianto è stato posizionato all’altezza degli incroci con via Tolemaide e via Invrea, teatro di molti incidenti, in alcuni casi con esiti molto gravi. Entrerà in funzione a partire da martedì 13 agosto, svolgendo lo stesso servizio che svolge quello di corso Europa.

E cioè, rilevare la targa e multare in tempo reale chi passa con il rosso e chi (e questo è dedicato in special moto ai motociclisti e agli scooteristi) ha tutte le ruote, comprese quelle posteriori, oltre la striscia bianca che segna il punto di fermata al semaforo. La speranza del Comune e della Locale è che la presenza dei semafori smart disincentivi chi schiaccia sull’acceleratore in strade come corso Europa, appunto, e corso Torino, piene di incroci e intersezioni, mettendo a rischio tutti gli altri utenti della strada.