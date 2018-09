Sale su troncone del Morandi e si siede a strapiombo

«Era visibilmente sotto choc». Così i vigili del fuoco a proposito dell'uomo che intorno alle 12.30 di oggi, sabato 22 settembre 2018, è salito sul troncone ovest di ponte Morandi e si è seduto a strapiombo nel vuoto.

La scena è stata notata dai vigili del fuoco, impegnati nell'installazione dei sensori di monitoraggio su quanto resta del viadotto, che lo hanno raggiunto e fatto scendere. Una volta a terra, il giovane è stato consegnato alla polizia.

Secondo quanto appreso non aveva con sé documenti e non avrebbe fornito alcuna indicazione utile per capire come sia arrivato sul ponte.