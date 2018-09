Scuole al via a Genova: stazioni e metro prese d'assalto | Video

Centinaia di studenti provenienti o diretti verso l'alta Valpolcevera lunedì mattina sono saliti sul treno per dirigersi verso la stazione di Principe, nodo fondamentale per la viabilità dopo il crollo di ponte Morandi: ad accoglierli volontari del Servizio Civile e della Protezione Civile, che hanno fornito indicazioni sui collegamenti con metro e bus. L'intervista all'assessore regionale alla Scuola, Ilaria Cavo, anche lei presente in stazione insieme con il consigliere delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino.