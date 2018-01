Istruzione, aperte le iscrizioni on line alle scuole

Sul sito dell'Istruizione è possibile da oggi, martedì 16 gennaio, iscrivere gli studenti alle classi prime della scuola primaria e alla secondaria di primo e secondo grado. Il termine per compilare la modulistica è fissato alle ore 20 di martedì 6 febbraio e sul portale del ministero dell’Istruzione si potrà anche fare domanda per i corsi dei Centri di formazione professionale regionali.

Per fare domanda servono, innanzi tutto, le credenziali che si ottengono registrandosi sul sito del Miur, chi ha un'identità digitale SPID (che si può richiedere qui) può saltare questa fase e accedere direttamente ai servizi.

Arrivati all'iscrizione, il padre, la madre, il tutore o l'affidatario dello studente, possono indicare fino a tre scuole di proprio gradimento contrassegnata da un "codice scuola", che si può trovare sul sito Scuola in Chiaro.

Terminata la compilazione della domanda, il ministero invia in automatico via mail la conferma di “acquisizione della domanda” e alla scuola il modulo di iscrizione. La scuola confermerà poi l’accettazione o, in caso di indisponibilità, la indirizzerà a un’altra scuola decisa dal genitore come soluzione alternativa.