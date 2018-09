Scuole, la città alla prova del traffico. Gli insegnanti: «Staremo vicini agli allievi»

Il momento tanto atteso e temuto, almeno dal punto di vista del traffico, è arrivato: lunedì mattina sulle strade genovesi si riverseranno oltre 170mila alunni pronti per l’inizio delle scuole, bambini e ragazzi che frequentano asili, scuole elementari, medie e superiori e che dovranno gestire gli spostamenti in un ponente cittadino già messo a dura prova nelle ultime settimane.

Dei 170mila totali, 102 sono quelli che fanno parte del gruppo di famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi, 1.378 quelli che devono spostarsi da e verso la Valpolcevera per raggiungere gli istituti e che devono fare i conti con il blocco viabilità causato dall’assenza del viadotto e dall’istituzione della zona rossa. Comune, Regione e Miur hanno già predisposto il piano con cui sperano di gestire le diverse criticità conseguenti al crollo, in primis garantire la frequentazione delle lezioni agli studenti sfollati e a quelli della Valpolcevera, in secondo luogo evitare che il traffico si paralizzi, anche alla luce del maggior numero di veicoli sulle strade cittadine.

Potenziati i servizi della metro e dei bus, istituiti servizi navetta diretti per gli studenti sfollati e collegamenti con le principali stazioni della metro e ferroviarie per quelli isolati, pronti i presidi della Municipale per tentare di affrontare un banco di prova che si preannuncia durissimo. E responsabilità e aspettative altissime ricadono anche sulle spalle degli insegnanti e dei presidi, che oltre a gestire gli ingressi degli alunni - scaglionati e con orari flessibili, proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie - dovranno anche tentare di rendere un ritorno sui banchi così complicato il meno traumatico possibile soprattutto per i più piccoli.

La dirigente della scuola di Certosa: «In classe anche esperti per aiutare i più traumatizzati»

«Noi abbiamo due scuole, la primaria Divina Provvidenza e scuola dell’Infanzia San Bartolomeo Apostolo, con un totale di una ventina di bimbi in difficoltà tra sfollati e bimbi che hanno difficoltà nel raggiungere la sede scolastica - conferma a Genova Today Emilia Merlo, dirigente dell’Istituto comprensivo Divina Provvidenza - In questi giorni stiamo lavorando per garantire a genitori e bambini tutto ciò che è in nostro potere per rendere il passaggio il più semplice possibile, ma sarà sicuramente una situazione problematica».

Al disagio legato ai trasporti si aggiungono poi le difficoltà legate allo stato psicologico dei più piccoli, alcuni ancora traumatizzati dal crollo e impauriti per il cambio radicale di vita che hanno dovuto affrontare, soprattutto quando si tratta di famiglie sfollate: «Abbiamo alcuni casi di questo genere, e ne abbiamo parlato tutti insieme per cercare di affrontare la situazione al meglio - conferma la dirigente della scuola mentre alle sue spalle genitori e nonni arrivano a prendere i bimbi più piccoli, che hanno già iniziato a frequentare - Abbiamo alla fine deciso di non “preparare” granché: la cosa migliore è ascoltare i bambini, senza condizionarli. Abbiamo già contattato persone competenti che ci possono aiutare e darci un supporto professionale, psicologi e assistenti sociali. Cito spesso il film di Roberto Benigni, “La vita è bella”: credo che il nostro compito sia quello che il papà del film ha così egregiamente portato a termine, e cioè salvare dall’angoscia i nostri bambini».