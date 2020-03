Coronavirus, verso le scuole chiuse sino a metà marzo. Il ministro: «Decidiamo nel pomeriggio»

Verso le scuole chiuse in tutta Italia sino al 15 marzo: la decisione, ennesimo provvedimento per cercare di contenere e rallentare l’epidemia di coronavirus,era nell’aria ormai da martedì, e pur senza l’ufficialità definitiva del governo è ormai quasi certo che gli istituti di ogni ordine e grado, e le università, resteranno chiuse non soltanto nelle regioni con casi conclamati e pericolo di diffusione dell’epidemia, ma in tutta l’Italia, e non solo sino all’8 marzo ma sino a metà marzo.

Con il provvedimento governativo decade dunque l’ordinanza adottata da Regione Liguria domenica, che prevedeva una riapertura il 9 marzo. La decisione, come detto, deve però essere ancora ufficializzata, come sottolineato anche dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha chiarito che per formalizzarla si attende il parere del comitato scientifico.

«Nessuna decisione sulle scuole è stata presa - ha chiarito Azzolina - abbiamo chiesto al comitato tecnico scientifico un parere se lasciarle aperte o meno, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese, la decisione arriverà nelle prossime ore. Per il resto abbiamo parlato delle misure economiche relativa al decreto che è la cosa che ci sta più a cuore»

I provvedimenti restrittivi nazionali potrebbero inoltre riguardare anche tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici, ma il quadro definitivo si avrà solo nel pomeriggio, quando terminerà la riunione al governo.

Economia in affanno, Toti a Roma per chiedere sostegno all'economia

Inevitabili le ripercussioni sull'economia legate ai provvedimenti sempre più restrittivi legati all'emergenza coronavirus. Soprattutto in Liguria, dove gran parte degli introiti ruotano intorno al turismo. Il governatore ligure Giovanni Toti, intanto, in mattinata è arrivato Roma, insieme con il presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, per chiedere al premier Conte l’estensione degli aiuti previsti per le regioni più colpite, mentre l’assessore Gianni Berrino ha già chiesto di estendere il periodo di disoccupazione e la cassa in deroga per tutto il settore turistico.

«La decisione che trapela da Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole fino a metà marzo ci vede concordi - ha detto Toti - ci sembra l'unica possibile e conferma che la nostra linea della prudenza era giusta. Tenere chiuse le scuole in tutta la Liguria, nonostante questo non fosse previsto dal decreto del Governo, adottato il primo marzo, è stata una scelta corretta e lungimirante. Continueremo a tutelare la salute dei nostri cittadini con decisione e senza tentennamenti. Già oggi chiederò all'esecutivo aiuti per le famiglie che inevitabilmente subiranno disagi per questa decisione e per tutti i lavoratori non garantiti chiederemo misure di sostegno al reddito».

Scuole chiuse: ci si organizza per le lezioni a distanza

Sulla base delle valutazioni sul quadro epidemiologico relativo ai contagi da coronavirus e sulle condizioni igienico sanitarie degli istituti, le diverse direzioni stanno prendendo provvedimenti per supplire allo stop delle lezioni.

La sede di Liguria Digitale agli Erzelli, per esempio, è a disposizione per i docenti che vorranno fare lezioni a distanza in questi giorni, con il supporto tecnologico del Digital Team della Scuola Digitale, e in diversi altri istituti, tra cui quello di Teglia, si è già provveduto a passare alle lezioni in streaming e virtuali, così come accade anche in università, dove il rettore Paolo Comanducci ha dato il via libera alle "lauree online".

Panico da contagio: in pochi nei ristoranti e sui mezzi pubblici

Le prime difficoltà economiche legate al coronavirus si stanno facendo sentire: come conferma Confesercenti, in Liguria bar e ristoranti hanno perso 13 milioni in 10 giorni. Le misure restrittive e il panico da contagio hanno infatti ridotto anche la vita sociale, incidendo sui luoghi di convivialità.

Anche i mezzi pubblici portano meno passeggeri: i dati forniti dall'assessore Campora confermano che meno persone hanno scelto di utilizzare mezzi pubblici, complice anche la chiusura delle scuole: i passeggeri sono calati finora del 30%.

Danni ingenti anche nel settore della cultura, complici le chiusure di musei e mostre. Non è un caso che, per invogliare le persone a uscire lo stesso e a usufruire di mostre ed esposizioni, ci sia chi si ingegna. Palazzo Ducale, per esempio, ha inaugurato le visite guidate "al metro" per rispettare le distanze di sicurezza anti-contagio.

Coronavirus, il bollettino: i casi in Liguria e le condizioni dei pazienti

I casi positivi in Liguria, stando ai dati diffusi martedì 3 marzo, sono 23, come confermato dall'assessore alla Sanità Sonia Viale. I soggetti in sorveglianza attiva in tutta la regione sono 466 (27 per Asl 1, 249 per Asl 2, 56 per Asl 3, 42 per Asl 4, 92 per Asl 5), quelli ricoverati in ospedale sono 14.

Dei 4 pazienti ricoverati ne reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, 3 sono in buone condizioni generali di salute e uno in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati nel reparto di Rianimazione del San Martino, in assistenza ventilatoria intensiva, sono sempre gravi ma stabili.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, e uno verrà dimesso oggi. I 4 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga (due nel primo, due nel secondo), sono anche loro in buone condizioni generali di salute. Nettamente migliorato il paziente ricoverato al Sant'Andrea della Spezia, il secondo diagnosticato ufficialmente in Liguria.

Otto positivi stanno svolgendo attualmente le cure nel loro domicilio. Confermata, invece, la morte della donna di 86 anni, prima vittima del coronavirus in Liguria, deceduta per complicanze respiratorie. Mercoledì mattina, inoltre, la Gnv Rhapsody è stata messa in isolamento in porto dopo la conferma che uno dei passeggeri partiti dal capoluogo ligure il 26 febbraio e arrivati a Tunisi il 27 è un caso confermato di coronavirus.