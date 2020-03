Scuole e università, si apre mercoledì 4 marzo

Le scuole a Genova riaprono mercoledì 4 marzo. La decisione riguarderebbe tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresa l'Università. L'ufficialità arriverà nel punto stampa previsto alle 18 in Regione. Seguite la diretta sulla pagina Facebook di Genova Today.

La notizia dello slittamento dell'apertura, è stata anticipata dall'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale sulla sua pagina Facebook.

«Le scuole in tutta la Liguria riapriranno solo da mercoledì», ha scritto la Viale. «Per lasciare il tempo agli istituti di dotarsi di tutti gli strumenti di prevenzione previsti dalle norme. Tutti i dettagli nel corso del punto stampa delle 18.30». Il contenuto del post è stato condiviso anche dal presidente Toti.

È in corso in prefettura un vertice ad hoc per stabilire le misure da mettere in campo durante la settimana per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Nella mattinata il presidente della Regione, Giovanni Toto aveva pubblicato un post con alcune sue considerazioni sulla questione scuole: «A coloro che mi scrivono che andrebbero tenute chiuse le scuole 14 giorni perché tale è la durata dell’incubazione del coronavirus, voglio spiegare che questo è un ragionamento totalmente insensato dal punto di vista scientifico - ha detto Toti - I 14 giorni scattano dal possibile contagio di ogni persona, non dal giorno della firma della chiusura delle scuole. Dunque, una persona contagiata oggi potrebbe diventare positiva fino al 14 marzo. E una contagiata il 14 marzo fino al 28 marzo e così via. Allora capite bene che questi numeri non hanno senso. Abbiamo chiuso una settimana le scuole perché non sapendo da quale parte il virus ci avrebbe aggredito volevamo avere la possibilità di individuare eventuali focolai e tracciare le persone. Oggi, al momento, abbiamo tracciato tutti i contagi che arrivano dagli stessi luoghi sotto controllo. Dunque riaprire le scuole domani o tra una settimana dal punto di vista del contenimento del virus non fa alcuna differenza».

«O le riapriamo - ha proseguito Toti - o, siccome il virus comunque durerà ancora molte settimane, dovremmo tenerle chiuse per tutte quelle settimane, probabilmente fino alla chiusura dell’anno scolastico, se dovessimo aspettare la totale scomparsa del virus. Ognuno può pensarla come vuole, ma questo ci dice la scienza. So bene che in questo momento prendere decisioni è difficile. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per salvaguardare la salute dei cittadini e contenere il virus, senza distruggere il lavoro, la vita sociale e il futuro della nostra regione».