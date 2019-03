Scuola, sit-in di protesta degli insegnanti precari davanti alla prefettura

Basta precariato: anche dal mondo della scuola si alza il grado dei lavoratori in cerca di stabilità, e martedì mattina davanti alla prefettura di Genova, in largo Lanfranco, si è tenuto un sit-in di protesta organizzato dalle sigle sindacali per chiedere la stabilizzazione degli insegnanti precari.

La mobilitazione è stata dichiarata a livello nazionale, e i sit-in sono stati organizzati davanti a diverse prefetture e uffici scolastici in tutta Italia: la richiesta è quella di «rimuovere le criticità che mettono a rischio il nuovo anno scolastico, prevedendo una fase transitoria di immissioni in ruolo per assumere gli abilitati e i docenti di terza fascia con tre anni di servizio«, e ancora coprire con immissioni in ruolo tutti i posti liberi - compresi quelli resi disponibili dalla cosiddetta “Quota 100” - e incrementare i posti disponibili nel sostegno.

I lavoratori restano in presidio sino alle 12, slogan della manifestazione #iolavoroascuola.