Carne avariata, chiodo e plastica nei piatti: genitori boicottano la mensa scolastica

Mercoledì 13 febbraio 2019 i bambini della scuola Carlo Palli di Quarto non hanno mangiato in mensa ma hanno consumato un panino, portato da casa. L'idea è venuta ai genitori come forma di protesta contro un servizio, che loro giudicano scadente.

Più volte sarebbe capitato di trovare oggetti di plastica nei piatti, una volta perfino un chiodo. E poi la carne servita ai piccoli non sempre pare essere fresca. Così i genitori hanno deciso di passare alle vie di fatto, non facendo mangiare per un giorno i loro figli in mensa.

La speranza è quella di richiamare l'attenzione del Comune affinché il servizio sia affidato in maniera più oculata.