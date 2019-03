Scuola: nuovo concorso per insegnanti; l'evento 'Futura' parte da Genova

Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha partecipato questa mattina alla presentazione di 'Futura', l'evento itinerante organizzato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dedicato al racconto della scuola digitale che quest'anno sarà a Genova, come prima tappa nazionale, dal 4 al 6 aprile.

Presenti nella Sala Trasparenza della Regione Liguria anche il governatore Giovanni Toti, l'assessore regionale all'Istruzione Ilaria Cavo, il sindaco di Genova Marco Bucci e l'assessore comunale al marketing territoriale Barbara Grosso. Nel corso della tre giorni saranno approfondite le connessioni tra il digitale e discipline e temi molto diversi tra loro, come sport, arte, musica, cibo. Una scelta, quella di far partire proprio da Genova il tour nazionale, con un valore «non solo simbolico», ha detto Bussetti.

«Questa città ha vissuto la tragedia del ponte Morandi - ha proseguito il ministro - e ha dimostrato di essere capace di reagire in maniera forte e determinata e la scuola, soprattutto grazie all'assessore Cavo, non è stata coinvolta in tutti i tuoi problemi che poi sono stati determinati dalla caduta, perché già dal primo giorno abbiamo attivato una task force utile a evitare uno sradicamento dalle proprie scuole degli studenti coinvolti». Quella che prenderà il via da Genova sarà un'edizione di 'Futura' completamente rinnovata, oltre ottomila persone saranno coinvolte in incontri, dibattiti, gare di idee per contribuire al percorso di innovazione in atto negli istituti scolastici italiani.

«Futura è una vetrina di quelle che sono le nuove esperienze in campo didattico - ha sottolineato Bussetti - con l'uso del digitale, per diffonderle e migliorarle. Tante scuole le stanno mettendo a frutto da diverso tempo». L'evento conterà 113 i workshop di formazione e aggiornamento con esperti italiani e internazionali destinati a 3.500 docenti, a dirigenti scolastici e al personale amministrativo. Oltre 110, invece, i laboratori per circa quattromila studenti della Scuola dell'infanzia e del Primo ciclo. Mentre saranno 800 i ragazzi del Secondo ciclo coinvolti nelle gare e nelle competizioni dedicate all'innovazione.

A margine della presentazione, il ministro Bussetti ha risposto ai giornalisti sui rischi di carenze di insegnanti con i pensionamenti per 'quota 100' e sull'avvio di un nuovo concorso. «Non sarà un concorso straordinario - ha detto il ministro -, sarà un concorso per reclutare nuovi docenti. È all'interno della nostra Finanziaria, lo abbiamo già previsto, avvieremo nuove procedure concorsuali». Il nuovo concorso non sarà in tempi utili per il prossimo anno scolastico ma «inizieremo a farlo - ha concluso - i tempi per i concorsi sono molto più lunghi».