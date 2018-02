Bambino ferito a scuola, scheggia conficcata in una gamba

Un bambino si è ferito a scuola ed è dovuto andare in ambulanza all'ospedale Gaslini per farsi medicare. È successo giovedì 8 febbraio 2018 in un istituto di San Teodoro. Il piccolo alunno stava giocando in palestra con i compagni quando gli si è conficcata una grossa scheggia in una gamba.

A scuola hanno preferito non intervenire per evitare danni e il bimbo è stato trasferito al pronto soccorso. Per fortuna il piccolo non ha riportato gravi conseguenze, ma per lui e i genitori è stato un brutto spavento.

Per precauzione la scuola ha temporaneamente chiuso la palestra e informato il Comune, proprietario dell'edificio, affinché intervenga per rimettere in sicurezza il pavimento della stanza dove i bimbi giocano.

