Scritte contro Guido Rossa, denunciati tre donne e un uomo

Sono stati identificati gli autori delle scritte contro Guido Rossa comparse in salita Santa Brigida lo scorso 23 gennaio, nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Genova per le celebrazioni dei 40 anni dalla morte del sindacalista ucciso dalle Br.

Si tratterebbe, stando agli accertamenti della Digos, di tre donne e un uomo, identificati anche grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza nonostante le precauzioni prese per evitare di essere immortalati. All'appello manca ancora un'altra persona, una donna, su cui gli investigatori stanno ancora indagando.

Il gruppetto era presumibilmente entrato in azione nella notte tra martedì e mercoledì, scegliendo un luogo non casuale per le scritte: in salita Santa Brigida, dove è presente anche una targa commemorativa, le Brigate Rosse uccisero l'8 giugno del 1976 il giudice Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Genova, e la sua scorta.

I quattro, tutti figure di spicco dell'area anarchica genovese e già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati: devono rispondere di imbrattamento con finalità di terrorismo.