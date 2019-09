Scritte inneggianti le foibe alla Festa dell'Unità, a tracciarle un'anziana donna

Ha un volto e un nome la persona che lo scorso 8 settembre ha imbrattato il selciato nei pressi del tendone della Festa dell’Unità allestito in piazza Martinez: si tratta di un’anziana donna, come sottolineato dallo stesso gruppo Pd «probabilmente affetta da qualche patologia, non solo di deambulazione», entrata in azione nella notte.

Le scritte, va ricordato, recitavano “W il Pd, W le foibe”, e il ritrovamento, la scorsa domenica, aveva suscitato le proteste da parte di diversi membri dell’opposizione, dal consigliere delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino, ai leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: «Ora ci aspetteremmo perlomeno le scuse», hanno fatto sapere i dem.

«Il Pd non solo aveva preso subito le distanze da quel gesto vigliacco e inqualificabile, condannandolo - conclude una nota - ma ormai con ogni evidenza sappiamo che non è stato il Pd a tracciare quelle scritte di notte sul selciato di una piazza pubblica, ma una donna attualmente oggetto dell’attenzione della magistratura e forse anche dei servizi sociali».