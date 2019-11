Imbrattarono il consolato turco, identificate

Nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre scorsi in piazza De Ferrari ignoti hanno danneggiato con vernice di colore rosso il portone d'ingresso del palazzo Doria De Fornari, sito di interesse storico e artistico iscritto ai Rolli di Genova, attualmente sede del consolato Turco. Contestualmente è stato imbrattato il selciato antistante, con la stessa vernice, con le scritte in stampatello 'Rojava resiste' e 'Roj' (quest'ultima non portata a termine).

Personale della Digos ha svolto accurate indagini, volte a identificare gli autori, acquisendo le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza ubicati nelle adiacenze e nel perimetro circostante il luogo del fatto. Dalla visione di tutti i filmati che riprendono, in un arco temporale ben preciso, le vie di accesso alla piazza e le ipotetiche vie di fuga, è stato possibile ricostruire il percorso compiuto da tre soggetti di sesso femminile che, intorno alla mezzanotte, dopo essersi travisate nelle vicinanze del consolato, hanno realizzato il gesto.

È apparso sin da subito agli occhi degli investigatori che l'azione delittuosa, concepita con inequivocabili risvolti antimilitaristi e un evidente sentimento di solidarietà in favore del popolo curdo, potesse essere maturata in area antagonista e di estrema sinistra, laddove, in particolar modo negli ultimi periodi, è stato manifestato il dissenso alla guerra e il sostegno alla popolazione curda. Pertanto, focalizzando l'attenzione su alcuni aderenti al movimento antimilitarista, personale della Digos ha potuto compiutamente identificare le autrici del danneggiamento, riconoscendo tre donne di età compresa tra i 28 e i 35 anni, due delle quali con pregiudizi penali (già segnalate all'autorità giudiziaria per reati specifici quali deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

La valutazione del danno arrecato al portone d'ingresso di palazzo Doria De Fornari è stato quantificato in circa settemila euro e chi realizzerà l'intervento di ripristino non ha assicurato il ritorno all'originario splendore, ipotizzando, quindi, un danno permanente non reversibile.