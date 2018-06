Scritte antifasciste in via Cembrano e via Orlando (ma la sede di Forza Nuova non c'è più)

All’indomani dalla visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Genova, alcune scritte antifasciste sono comparse in via Orlando, ormai ex sede di Forza Nuova, e in via Cembrano, a Sturla, nuova sede di Lealtà e Azione.

Le scritte sono state scoperte in mattinata e subito segnalate alla Digos, che ha avviato le indagini.

Lo scorso marzo 11 persone erano state denunciate dopo essere state sorprese a tracciare scritte antifasciste sempre a Sturla, stavolta in stazione.