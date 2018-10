Scappa ubriaco a un posto di blocco, lo scooter era rubato

È passato con il rosso e non si è fermato all'alt dei vigili. Un motociclista, nella sera di domenica 21 ottobre, in via Alpini D'Italia è stato fermato da una pattuglia della Municipale.

Raggiunto in via Andrea Doria, l'uomo ha abbandonato il motorino ed è fuggito a piedi nei vicoli ma è stato bloccato pochi metri dopo.

Il 43enne era ubriaco e si trovava a bordo di uno scooter risultato rubato lo scorso maggio. Per lui è scattata una denuncia per ricettazione, la moto sequestrata è stata restituita al legittimo proprietario.