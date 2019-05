Pestaggio giornalista e scontri, la Procura apre due fascicoli: «Niente sconti»

«La priorità è ricostruire i fatti, la verità storica, senza fare sconti per nessuno. Una volta ricostruiti i fatti si procederà nella maniera più opportuna». Così si è espresso in mattinata il sostituto procuratore Francesco Pinto in relazione ai fatti avvenuti giovedì pomeriggio in occasione del comizio di CasaPound e della contro manifestazione antifascista.

La Procura ha già annunciato l’apertura di due fascicoli distinti, al momento a carico di ignoti, uno legato agli scontri di piazza, su cui indaga la Digos attraverso testimonianze, immagini e filmati, e uno relativo al pestaggio del giornalista di Repubblica, Stefano Origone, su cui invece investigherà la Squadra Mobile della questura.

La testimonianza del cronista e l'intervento del poliziotto: «Fermatevi!»

Sul ferimento di Origone si ipotizza un’accusa di lesioni aggravate, sugli scontri si parla invece di danneggiamento e lancio di oggetti in relazione ai manifestanti. I due fascicoli proseguiranno in parallelo, nel tentativo di ricostruire l’esatta cronologia dei fatti e accertare le responsabilità: «Ho provato ad allontanarmi durante la carica, ma mi hanno raggiungo e gettato a terra, e lì hanno iniziato a piovere i colpi, manganelli e scarponi - ha raccontato pochi istanti dopo il pestaggio il cronista - Ho urlato più volte "sono un giornalista", ma soltanto l'intervento di un vice questore è riuscito a salvarmi»

Si tratta di Giampiero Bove, come testimonia anche una cronista di Genova Today che ha assistito al fatto: Bove ha difeso con il suo corpo Origone e ha bloccato i colleghi, l'ha aiutato a rialzarsi, sorreggendolo, e lo ha accompagnato in un punto più riparato, affidandolo poi a un altro collega per raggiungere il luogo in cui è stato soccorso dall'ambulanza, chiamata nel frattempo. Origone si trova ora ricoverato all'ospedale Galliera con due dita rotte - di cui un indice a rischio operazione chirurgica - e una costola rotta, oltre a diverse altre contusioni.

La carica in cui è rimasto ferito è partita all'angolo tra piazza Corvetto e via Santi Giacomo e Filippo, in un punto in cui i manifestanti stavano lanciando pietre dal giardinetto soprastante e altri oggetti, tra cui cassette e bottiglie: uno dei momenti più tesi di un pomeriggio già molto difficile, in cui i poliziotti stavano tentando di tenere separati due gruppi di manifestanti per impedire loro di riunirsi.

Lo scontro si è concretizzato all'altezza dell'imbocco di via Santi Giacomo e Filippo, e nella carica un uomo è stato atterrato (si tratta di uno dei due arrestati) e immobilizzato da alcuni agenti e poi trasportato nel mezzo blindato per essere trasferito in questura.

Convalidato l'arresto dei due manifestanti fermati

Per quanto riguarda invece i due manifestanti arrestati, processati per direttissima in mattinata e per cui è stato convalidato l'arresto, l’ipotesi di reato è resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Si tratta di due uomini di 32 e 51 anni, difesi dagli avvocati Laura Tartarini e Nicola Scodnik, per cui il giudice ha disposto l'obbligo di firma sino al 19 luglio, giorno cui è stato aggiornato il processo.

«È assurdo che accadano fatti del genere. Il giornalista Origone era in piazza a svolgere il suo lavoro di cronista in modo pacifico e non so come possa essere stato scambiato per un facinoroso - è stato il commento del procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, che in mattinata ha telefonato al cronist - Esprimo la mia più forte solidarietà e rammarico forte, perché è inconcepibile quanto successo».

La questura: «Massima collaborazione con la magistratura»

La Questura di Genova, intanto, ha reso noto di avere già «trasmesso tutte le informazioni utili all'autorità giudiziaria, restando a disposizione per soddisfare eventuali deleghe o approfondimenti inerenti qualsiasi aspetto connesso alle vicende che hanno connotato l'evento, in uno spirito di assoluta collaborazione e trasparenza». Il questore Vincenzo Ciarambino è stato tra i primi a fare visita a Origone in ospedale, rinnovando le scuse per quanto accaduto.

Il commento del sindaco Bucci: «Se uno è lì è lì»

Il sindaco Bucci, dal canto suo, si è invece così espresso in mattinata: «Spero che nessuno si presenti più in piazza con spanghe e bastoni. Non è tollerabile attaccare la Polizia. Ma se si ripresentasse un'occasione del genere forse cambiarei le aree date a CasaPaund».

«Non posso negare spazi a una forza politica che si presenta alle elezioni, è contro la legge, ma forse la location di piazza Marsala non è stata quella adatta», ha aggiunto a margine della conferenza per il cambio di nome del terminal portuale Vte, decidendo però di non commentare quanto accaduto al cronista di Repubblica: «Non lo so, non faccio commenti. Però se uno è lì è lì. Quando succedono queste cose possono essere coinvolte persone che non c'entrano».

Da Salvini a Di Maio, le reazioni politiche

Anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto sulla vicenda, esprimendo la propria vicinanza al giornalista di Repubblica, aggiungendo però: «Ogni volta che ci sono i centri sociali in piazza è il caos. Nel decreto sicurezza bis pene severe per i teppisti da stadio, per chi aggredisce uomini e donne in divisa e per chi va in piazza con caschi e bastoni».

Luigi Di Maio, ospite ad Agorà, ha invece detto che «a me non piace mai quando si cerca di rievocare o di soffiare sul fuoco di ultradestra contro centri sociali. Quello che è successo ieri in piazza a Genova ci deve ricordare che non è il caso di far salire la tensione, soprattutto polarizzando estrema destra ed estrema sinistra, perché poi di mezzo ci vanno i nostri uomini delle forze dell'ordine, il giornalista, ma ci possono andare di mezzo, ingiustamente purtroppo, anche cittadini che magari passano di lì. Veniamo da 4 mesi in cui una volta si litiga con l'Onu, una volta si fischia il Papa in piazza, e poi gli attacchi ai pm. Dobbiamo abbassare un po' la tensione».

La Federazione nazionale della stampa italiana: «Quanto accaduto è intollerabile»

La Fnsi è stata, insieme con le sezioni locali e regionali, la prima a esprimersi sul pestaggio ai danni di Origone, condannando duramente quanto accaduto: «Quanto è successo ieri a Genova, con il giornalista Stefano Origone di Repubblica preso a manganellate mentre stava facendo il suo lavoro, è un fatto grave e non tollerabile - si legge in una nota a firma di Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana - Il cronista picchiato si era anche qualificato. Penso che, visto quanto accaduto, i vertici della polizia debbano adottare provvedimenti inevitabili e immediati. Se il collega riterrà opportuno far valere le sue ragioni in sede processuale, può essere certo che la Fnsi e l'Associazione dei giornalisti liguri saranno al suo fianco».