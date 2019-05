Scontri Corvetto: 26 manifestanti denunciati e 3 poliziotti indagati

Sono 26, al momento, i manifestanti che la Digos di Genova ha denunciato in relazione agli scontri avvenuti lo scorso giovedì nel corso del presidio organizzato contro il comizio pubblico di CasaPound in piazza Marsala.

Gli investigatori hanno consegnato in mattinata la notizia di reato al sostituto procuratore Gabriella Dotto, incaricata di gestire sia il fascicolo sui disordini di Corvetto sia quello sul pestaggio ai danni del giornalista Stefano Origone. Giovedì altri 3 poliziotti, oltre ai 4 del giorno precedente, si sono presentati spontaneamente in procura per rilasciare dichiarazioni in merito all’episodio, e a oggi sarebbero 3 gli agenti indagati con l’accusa di lesioni aggravate dall’uso dell’arma di servizio.

I manifestanti, riconosciuti e individuati grazie al materiale video e fotografico fornito alla polizia anche dai media, rispondono invece, a vario titolo, delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, travisamento e lancio pericoloso di oggetti. Tra i denunciati anche i due uomini che erano stati arrestati nel corso degli scontri e poi rilasciati con obbligo di firma al termine dell'udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto.