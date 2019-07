Calcio e scommesse, ecco quanto spendono i liguri

La Liguria è una delle regioni più virtuose d'Italia per quello che riguarda le scommesse sportive sul calcio, un dato che emerge dal rapporto annuale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Come ogni anno la Figc ha infatti stilato e presentato un report, all'interno del quale viene fotografato lo stato di salute del movimento, sia dal punto di vista sportivo che economico.

Tra le voci prese in esame anche quella relativa alle scommesse sportive, che portano intrioiti al movimento, con una classifica relativa alle 20 regioni d'Italia. Classifica comandata dalla Campania, dove ogni residente ha mediamente scommesso sul calcio 183 euro e chiusa dalla Sardegna, dove non si arriva a 25. Nella top 3 anche Puglia (107 euro scommessi per ogni residente) e Lazio (82,40 euro). Quarto e quinto posto per Sicilia e Calabria con poco più di 76 euro a testa.

Nella parte bassa della classifica troviamo invece la Liguria, quindicesima regione con una media di 47 euro scommessi da ogni abitante e una raccolta complessiva di circa 73 milioni di euro. Solo in Trentino (40,9), Valle d'Aosta (38,2), Friuli Venezia Giulia (35,4), Veneto (32,9) e Sardegna (24,7) si gioca meno.

Va considerato da un lato che dal conteggio restano fuori le scommesse on line, dall’altro che le cifre si riferiscono al giocato, non alla spesa effettiva che è di molto inferiore perché è quanto resta agli operatori una volta pagate le vincite (che spesso raggiungono il 90% della raccolta).