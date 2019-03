Scolmatore rio Chiappeto, slitta ancora l'inizio dei lavori

Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo 2019 si è riunita a Palazzo Tursi la commissione V - Territorio e Sviluppo Vallate - con il seguente ordine del giorno: "Scolmatore del Rio Chiappeto e adeguamento della tombinatura del rio omonimo sottostante via Pontetti e via dei Fiori".

Slitta la data di inizio lavori, che saranno avviati a inizio 2020. Per completare l'opera saranno necessari 17 mesi. Per il resto, un riepilogo di quanto emerso arriva dal consigliere municipale Cristiano Di Pino. «Abbiamo avuto, per ora: 1) rassicurazioni concrete sul fatto che l'obiettivo sia comune a tutte le forze politiche; 2) la promessa che i tecnici manderanno a breve ai comitati e al Municipio il Gantt (in sostanza, il grafico relativo all'andamento del progetto) con la calendarizzazione indicativa della tempistica dei prossimi lavori; 3) che i fondi per la realizzazione dell'opera sono stati regolamente stanziati e 4) la promessa di partecipare, da parte dell'assessore Fanghella e dei tecnici presenti in aula, all'assemblea pubblica che provvederemo tramite il Municipio ad organizzare prossimamente per informare i cittadini interessati», conclude il consigliere.

Lo scorso 26 gennaio si è svolta una manifestazione a Sturla per chiedere che venga realizzato, nei tempi più rapidi possibili, lo scolmatore. I lavori, interamente finanziati dal Patto per Genova con i sedici milioni di euro, sarebbero dovuti partire un anno fa.