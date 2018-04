Scolmatore del Bisagno alla prova pratica: ecco come funzionerà

Un’opera in grado di scaricare 450 metri cubi di acqua al secondo direttamente in mare, alleggerendo la furia del Bisagno in caso di necessità e mettendo finalmente in sicurezza un territorio martoriato dalle piene: è stato presentato in mattinata alla Stazione Idrometrica di Santhià, in Piemonte, il prototipo dello scolmatore del Bisagno, un modello in scala 1:43 che riproduce in piccolo il lavoro svolto da un progetto che promette di rendere inoffensivo un fiume che ha già causato 7 morti dal 2011 a oggi e milioni di euro di danni.

Alla presentazione del modello fisico hanno preso parte il governatore ligure, Giovanni Toti, e l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, insieme con i progettisti dello scolmatore. Che per testarlo hanno ricostruito un tratto del Bisagno e lo hanno riempito sino a livelli di massima allerta, supervisionandone il funzionamento: «Abbiamo mostrato il modello fisico delle opere di derivazione e alimentazione dello scolmatore, progettate e verificate attraverso un sistema di software e calcoli analitici. L’obiettivo odierno era quello di verificarle in modo pratico prima di passare all’ultima fase di progettazione, quella esecutiva - ha spiegato Roberto Bertero, direttore tecnico della società Hydrodata di Torino, azienda che si è occupata della progettazione dello scolmatore - Si tratta di un’opera che consentirà di far defluire la piena del Bisagno, prelevando l’acqua e facendola defluire direttamente in mare attraverso una galleria lunga circa 6 km e mezzo e larga 10 metri».

L’opera è stata progettata per una piena pari al passaggio di 1.050 metri cubi d’acqua al secondo: lo scolmatore ne deriverà 450 portandoli direttamente a mare attraverso un insieme di paratie, mentre i 600 rimanenti resteranno in transito nel tratto cittadino, in grado di contenerli senza disagi: «Oggi stiamo simulando l’onda dell’ultima piena del Bisagno e il funzionamento dello scolmatore - ha spiegato il governatore Toti - La progettazione esecutiva è affidata a Roxoil Spa, e appena il consiglio superiori dei lavori pubblici darò il via libera potremo metterlo in gara d’appalto. Il corso d’acqua già pericoloso della Liguria potrà finalmente essere messo in sicurezza. Si tratta di un’opera gigantesca e d’avanguardia, che attraverserà tutta la città di Genova passando sotto la Sciorba e sotto Albaro e sfociando in corso Italia».

Il modello dello scolmatore nelle scorse settimane è stato sottoposto a diversi test, prevedendo una piena di sola acqua o con il cosiddetto “materiale flottante”, i detriti trascinati dalla corrente. Alla prova di giovedì hanno voluto partecipare anche i membri della commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che avevano fatto richiesta di visionare i risultati. L’obiettivo, ha concluso Toti, è andare ad appalto subito dopo l’estate: Prima iniziano i lavori - ha concluso il governatore ligure - prima finiranno, prima sarà possibile mettere in sicurezza la città».