Scolmatore Bisagno, Toti: «I lavori partiranno il 30 maggio»

Stanno per partire i lavori relativi al secondo lotto dello scolmatore del Bisagno. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Liguria Toti sulla sua pagina Facebook.

«La Liguria riparte davvero - scrive Toti -: ecco il cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova, il più grande per la difesa del suolo in tutto il Paese, dove i lavori partiranno il 30 maggio. Un progetto che vale complessivamente 204 milioni di euro e che metterà finalmente in sicurezza la città dal rischio alluvioni».

«Genova - sottolinea il governatore - attendeva quest'opera dalla fine degli anni '90, noi ci siamo presi l'impegno con tutti i genovesi di aprire il cantiere entro la fine del nostro mandato e con orgoglio posso dire che abbiamo mantenuto anche questa promessa. Per la nostra Liguria vogliamo tanti fatti e poche chiacchiere».