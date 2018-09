Scippano turista spagnola, sorprese e arrestate dai cabinieri

Si sono mescolate a un gruppo di turisti spagnoli impegnati in una visita guidata del centro città e ne hanno approfittato per derubarne uno, ma sono state fermate da due carabinieri in borghese che le hanno notate e bloccate subito dopo il furto.

In manette sono finite una donna di 37 anni e due minorenni di 16 e 17 anni, tutte originarie dell’Est europeo, che sabato pomeriggio hanno sfruttato la confusione di via XXV Aprile per avvicinarsi al gruppo di turisti e sfilare il portafoglio dalla borsa di una donna.

La manovra non è però sfuggita a una pattuglia a piedi della stazione di San Martino, che le avevano notate e seguite e che hanno visto l’intera scena: i due militari sono subito entrati in azione, hanno bloccato le tre ladre e le hanno arrestate. La 37enne è stata sottoposta al giudizio per direttissima in mattinata, mentre le due minorenni sono state affidate a un centro di accoglienza cittadino.